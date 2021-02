Serkan quiere recuperar a Eda pero ella le rechaza: "No volveré nunca más, el juego ha terminado"

Cada tarde a las 16:45 horas, tienes una cita con Eda y Serkan en Divinity

Eda lo ha conseguido. Después de la terrible discusión con Serkan quería demostrarle el gran error que había cometido en 'Love is in the air'. Ella nunca le traicionaría y ha conseguido las pruebas que necesitaba para limpiar su nombre. Sin embargo, para ese momento ya algo había cambiado en el empresario, que arrepentido quería una nueva oportunidad. "Confío en ti. Lo que dijiste es verdad. Una persona no debería tener pruebas para poder confiar en otra. Pase lo que pase, debe confiar. Yo confío en ti", le dirá.

Sin embargo, ya no hay marcha atrás. Eda le rechaza. "Te lo agradezco pero es tarde. Desde el principio debiste decir que no era capaz de robar. Heriste mi orgullo y me humillaste. Me has hecho mucho daño. El juego ha terminado Serkan Bolat. No volveré nunca más", le responderá la florista, que le confirma que fue Kaan quien robó el diseño.

Se veía venir. Después de varios encontronazos y peleas, estaba claro que Eda no se lo iba a poner nada fácil a Serkan.

El plan de Eda y las chicas

Pero, ¿cómo ha podido Eda conseguir las pruebas tan rápido? Pues con la inestimable ayuda de sus amigas, que tras escuchar lo ocurrido se ponen manos a la obra para intentar localizar al responsable del robo. Y no tardarán en encontrarlo. Después de que Melo invite a cenar a Kaan a su casa, empiezan a atar cabos y descubren que fue él quien lo hizo. Y por supuesto, las cosas no se van a quedar así. Las chicas se presentan en su despacho, duermen al empresario con éter y se hacen con las pruebas que necesitan.

Serkan, cada más distanciado de Selin

La ruptura de Eda y Serkan se produce en el momento en el que Serkan empieza a distanciarse de Selin, que pese a estar prometida con Ferit sigue enamorada del empresario. Dispuesta a tantear el terreno, se presenta en su casa para saber cómo están las cosas con Eda y dejarle entrever que entre ellos puede haber algo todavía. "Es como si hubiera dos Serkan desde que llegó Eda. ¿De verdad habéis roto? Para mi fue difícil separarme de ti. Te quería mucho. Ferit es un hombre comprensivo y estoy tratando de construir una vida con él. Mi razonamiento lógico me dice que es el hombre adecuado pero no sé qué hombre es el correcto", le dirá.

Sin embargo, la respuesta no es la que ella esperaba. "Si hago caso al razonamiento lógico eres la mujer obvia para mí y si tú haces caso al tuyo, el hombre adecuado es Ferit. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos a la lógica? Entre Eda y yo no hay lógica", le dirá sin saber que sus parejas escuchan atentamente la conversación.

Y es que poco a poco, Serkan empieza a darse cuenta de que Eda ya no es simplemente una falsa prometida. La florista ha entrado en su vida y su padre será quien le haga reflexionar sobre lo que está ocurriendo. "Me parece maravilloso que estés haciendo cambios en tu vida. Sea quien sea quien los esté propiciando no debes tomar decisiones precipitadas. Todos estamos cambiando. Eda nos está cambiando. Hay personas así. Entran en un ambiente y empiezan a cambiarlo. Es muy importante. Intenta utilizar tu intuición con Eda y a ver donde te lleva".

Selin y Ferit, a punto de ser descubiertos

Por su parte, la amiga de amiga de Eda está a punto de descubrir quién filtró el contrato de compromiso de la pareja. Por supuesto, Selin tendrá que actuar rápidamente para evitar que descubran que Ferit se lo dio a Kaan y que ella está encubriendo a su prometido. Sin embargo, el cambio de actitud de la periodista cuando llega la relaciones públicas a la cita no pasará desapercibido para ella. "Estoy viendo una gran diferencia entre el comportamiento previo y el de ahora", le dirá a la periodista, que insiste en que lo encontró en la basura.

Convencidas de que Selin está detrás de todo, Eda le preguntará directamente a Ferit, que destapará la verdad para protegerla y le pedirá un gran favor a la prometida de Serkan. "Fui yo. Y luego yo se lo enseñé a Kaan. No le digas nada a Serkan porque Selin no ha hecho nada. Si se lo dices despedirá a Selin y le quitará su parte de la empresa. Sus familias se enfrentarán. No se lo digas". Lo que no imagina es que Kaan le ha grabado confesando que Selin mintió a Serkan.

