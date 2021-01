Licenciado en comunicación y modelo: Kerem Bürsin, protagonista de 'Love is in the air’

'Love is in the air', la nueva serie turca de Mediaset

Conocemos más a Kerem Bürsin, el actor turco que protagoniza esta romántica y peculiar historia

Aunque Can Yaman entrase de lleno en nuestras vidas y no tuviésemos ojos para nadie más, poco a poco otros actores turcos han ido ocupando parte de nuestro corazón. Uno de ellos es Kerem Bürsin, protagonista de ‘Love is in the air’, la nueva serie de Mediaset. El actor da vida a Serkan, un joven empresario que se interpondrá en el camino de una estudiante y protagonizarán un amor fingido pero, ¿surgirá el amor entre ellos? Aunque conoceremos más al personaje de la serie, es el momento perfecto para saber todo sobre Kerem, uno de los actores turcos de moda.

Tiene 33 años y una extensa vida profesional. Cuando solo tenía 12 años se trasladó con su familia a Estados Unidos, país donde ha pasado gran parte de su infancia, adolescencia y vida adulta. Años más tarde de instalarse en América se licenció en Comunicación y Marketing, pero siempre tuvo claro que en él residía la pasión por la interpretación, motivo por el compaginó sus clases mientras terminaba sus estudios. Antes de convertirse en uno de los actores más reconocidos trabajaba como conductor, pero finalmente encaminó por completo su vida profesional ante las cámaras.

En Estados Unidos comenzó a aparecer en algunos rodajes americanos, pero fue al regresar a Turquía, su país natal, cuando consiguió un gran reconocimiento como actor por una de las telenovelas turcas que protagonizó. También se ha desarrollado como modelo gracias a las grandes campañas publicitarias que ha realizado a lo largo de estos años.

Más de seis millones de personas le siguen en redes sociales, lugar donde hace públicos algunos de sus trabajos como modelo y como actor. Muchas de sus imágenes están protagonizadas también por Hande Erçel, su compañera de profesión en la última serie que han hecho juntos: ‘Love is in the air’.

‘Love is in the air’, la nueva serie de Mediaset