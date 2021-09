Revívelo desde el principio: los sábados y domingos por la tarde, 'Love is in the air' en Divinity

Llevabas mucho tiempo queriendo escucharlo. Y por fin podemos anunciarlo a bombo y platillo. Desde ya, los fines de semana dejarán de llamarse así para responder al nombre de ' Love Weekends '. ¿Y por qué? Pues porque ' Love is in the air ' aterriza en las tardes de los sábados y domingos para que cierres la semana por todo lo alto.

A partir de este 25 de septiembre, a las 15:45 horas, Divinity te ofrece revivir la historia de amor de Eda y Serkan desde el principio, cada sábado y domingo después de comer. Y con un plus: ¡los capítulos serán más largos que nunca! Desde el bölum 1 (los adictos a las dizis nos entenderán), vuelve a enamorarte de 'Love is in the air' y de los fines de semana con 'Love Weekends'.