Tráiler extendido de 'Me robó mi vida', el nuevo drama turco que llega a Divinity

Estás advertido. Muy pronto, en cuanto llegue el esperadísimo final del éxito 'Ömer: sueños robados' que tanto ha funcionado en nuestro canal, un nuevo drama made in Turquía llegará a nuestro canal . Un fenómeno global que promete serlo también en España de la mano de Divinity. Y en la web tenemos dos tráilers extendidos para ir abriendo boca.

'Me robó mi vida' tiene todos los ingredientes para engancharte. Y si aún no lo tienes claro, ya estás tardando en darle al play a esta serie de intrigas, tramas familiares y amores no correspondidos que en cuestión de días se convertirá en tu mayor adicción.