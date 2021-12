'Love is in the air' sigue logrando acumulando éxitos. Tres meses después de la emisión de su último capítulo en Turquía y después de alzarse en las últimas semanas con varios y prestigiosos premios, entre los que se encuentran los de Mejor serie de comedia romántica y Mejor pareja en la 47 edición de los premios Altın Kelebek, ahora la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin se ha convertido en el noveno contenido más comentado del año en Twitter a nivel mundial y en la producción turca más tuiteada. Un logro que confirma a la serie de Divinity como el mayor éxito turco de los últimos tiempos.

Pero este gran éxito en Twitter de 'Love is in the air' no ha sorprendido a nadie teniendo en cuenta los antecedentes en la red social. El pasado mes de septiembre, con motivo de la emisión del último capítulo en Turquía, 'Love is in the air' se convertía en el programa más tuiteado de la historia, arrebatándole el récord a 'Juego de tronos'