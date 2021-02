'Love is in the air', cada tarde a las 17:45 horas en Divinity

Esta noche a las 00:40 horas, Eda y Serkan te esperan en Telecinco

La felicidad de Eda y Serkan podría estar a punto de desvanecerse. Apenas 24 horas después de que el rico empresario diera el paso definitivo en su relación y se declarara a la florista tras una persecución por las calles de Estambul, un giro inesperado en 'Love is in the air' amenaza el futuro de la pareja.

En su deseo por saber qué fue de la pequeña que perdió a sus padres en el trágico accidente provocado por sus por sus negligencias en la construcción, los padres de Serkan descubren que Eda es la niña que quedó huérfana. ¿Es posible que la florista haya aparecido en sus vidas para vengarse de ellos? ¿Deben contarle a Serkan la verdad?

Tras el shock inicial y convencido de que ha llegado el momento de hacer bien las cosas, Alptekin decide contarle a su hijo lo ocurrido en el trágico accidente y desvelarle la identidad de Eda. Sin embargo, no podrá hacerlo al sufrir un infarto.

Ferit planta a Selin en el altar

Mientras, Ferit descubre una información que le deja totalmente destrozado. Al saber que el compromiso de Eda y Serkan no era más que una farsa, ata cabos. "Haría eso por Selin, para ponerla celosa. En todo este tiempo ha estado tratado de recuperar a Selin", dice el joven, que, desesperado, sigue a su prometida. Lo que descubre le deja aún más destrozado.

Escondido, escucha la terrible confesión de su prometida. "Tú siempre estás en primer lugar. Eres más importante que todos, incluso que yo misma. Te dije que dejaría a Ferit, me dijiste que vendrías a hablar conmigo, Eda me contó lo del contrato y me dijo que estabas enamorado de mí. Tu y yo hemos vivido algo parecido pero tú has encontrado a tu amor", escucha Ferit, que destrozado y tras sufrir un ataque de pánico, deja plantada a Selin en el altar.

