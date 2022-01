Ipek abre la tumba de su hija y confirma que la pequeña sigue viva: "Te encontraré"

Bahar teme que Ipek la abandone si encuentra a su hija

Mahmut amenaza con matar a Ipek al creer que está con Ömer

'Luz de esperanza', de lunes a viernes a las 21:45 horas

La historia de 'Luz de esperanza' ha llegado a uno de sus momentos claves. Once años después de que la ambición de su primo Halil y su mujer Neslihan arruinara su vida y su felicidad, la vida de Ipek ha dado un giro inesperado. Una década después de enterrar a su hija, fallecida supuestamente cuando apenas era un bebé, la protagonista de 'Luz de esperanza', ha descubierto la realidad. La pequeña sigue viva.

Todo ha saltado por los aires tras recibir un mensaje que le alertaba que había sido víctima de un engaño. Sin embargo, un inesperado accidente ha impedido que la misteriosa mujer que conoce la verdad se reúna con ella. Aun así, Ipek ha encontrado la forma de confirmarlo: abrir la tumba de la pequeña y comprobar si el cuerpo está enterrado.

El mensaje estaba en lo cierto. Ipek descubre que lleva años llorando en una tumba vacía. La pequeña Melek no está enterrada allí lo que parece confirmar que sigue con vida. "Mi hija está viva. Era todo mentira. Dijeron que había muerto pero está viva. Melek no murió", se dice entre lágrimas Ipek.

Tras el hallazgo, se dirige inmediatamente a casa de Ömer. Sin embargo, no podrá compartir con su exmarido el hallazgo. Al verlo con Süheyla se marcha y hace una promesa. "Yo sola te encontraré hija mía".

Mahmut amenaza a Ipek

Pero la escapada nocturna de Ipek provoca la ira de Mahmut, que sospecha que ha estado con Ömer y la amenaza con una pistola. "¿Dónde has estado metida hasta tan tarde? Te lo he advertido, te dije que no lo vieras que saldrías de aquí muerta. ¿Por qué vuelves tan tarde? Te has acostado con él, ¿verdad? Eso no te lo consiento. Esta vas a pagármela muy cara", le dice ante una aterrada Bahar.

Sin embargo, todo cambia con la confesión de su mujer. "Mi hija está viva. He abierto su tumba. Me mintieron. Te dije que había ido a ver a alguien y me malinterpretaste. Esa misma persona me dijo por mensaje lo de mi hija. Quería contármelo todo pero no apareció. Sin embargo, me hizo creer que mi hija seguía con vida. Entonces me atreví y fui a su tumba. Me lo callé creí que podía ser todo un engaño, quería asegurarme. Tengo que encontrarla, no hay nada más importante para mí que mi hija. ¿Cómo? ¿Quién sabe dónde podría estar ahora?", le dice a Mahmut, que promete ayudarla a dar con la niña.

¿Dónde está Melek?

Ajena al secreto que oculta la pequeña Bahar, Ipek está confusa. Aunque la noticia supone una enorme alegría, el sufrimiento no ha terminado. La nota recibida no aclara los detalles de lo ocurrido hace once años ni quién está detrás de la tragedia que destruyó su vida. Conocer la verdad no alivia el dolor de la protagonista de esta dramática historia sino que lo aviva aún más. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la niña que tuvo con Ömer? ¿Quién fue capaz de arrebatársela y por qué?

El miedo de Bahar

La noticia de que la hija de Ipek sigue viva ha dejado muy preocupada a Bahar, que teme que cuando aparezca, se olviden de ella. "Ahora que tu hija está viva, ¿vas a dejarme si la encuentras? Ya no me querrás. Selma no me quería, siempre me gritaba", le dice a Ipek, que intenta tranquilizarla. "Tú también eres mi hija. Las dos sois mis hijas. ¿Cómo voy a abandonarte? Os querré mucho a las dos, a las dos por igual".

No faltes a tu cita con 'Luz de esperanza'

Parte del secreto que oculta la familia de Ipek ha salido a la luz. Después de once años, Ipek ha descubierto la pequeña que nació fruto de su matrimonio con Ömer sigue viva. Pero, ¿dónde? Si quieres descubrir qué ocurre a partir de ahora y si la protagonista de 'Luz de esperanza' logra averiguar que la pequeña Bahar es realmente su hija biológica n puedes faltara a tu cita diaria con ella. De lunes a viernes a las 21:45 horas, en Divinity.

