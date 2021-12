A lo mejor la cara de Ömer, el padre de Bahar, te ha sonado de algo y no sabrías decir de qué. Nosotros te sacamos de dudas: apareció en ‘Habitación 309’ . Echemos la vista atrás. Lale y Onur quedan en el mismo restaurante con dos personas diferentes para una cita a ciegas. Un cúmulo de malentendidos hacen que al final sean ellos dos los que acaben cenando juntos. ¿Y esto qué tiene que ver con Fatih? Pues Fatih es el actor que encarna al doctor Onur, el hombre con el que Lale había quedado y que no puede acudir a la cita por un accidente de tráfico.

Hemos disfrutado de muchas historias de venganza, pero esta llega al siguiente nivel. No es algo planeado deprisa y corriendo, es un plan que lleva trazándose más de 11 años y que tiene más de un objetivo. Ömer ha tenido una década para pensar su venganza con detalle y no va a tener ningún tipo de piedad. Además, los destinatarios de esta venganza no son solo los villanos, también está su mujer Ipek, de la que no guarda un buen recuerdo.