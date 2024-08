Gisela se sincera sobre su cambio físico tras convertirse en madre: "No me gusto"

La cantante dio a luz a su hijo Indiana el pasado mes de marzo

"Me toca aceptar y trabajar para mejorar, pero de dónde saco la voluntad, el ánimo y el tiempo"

Gisela desvela las dificultades que atraviesa como madre primeriza tras un problema de salud de su hijo

Han pasado cuatro meses desde que Gisela y su pareja, José Ángel Ortega, daban la bienvenida a su primer hijo en común. El pequeño Indiana llegaba al mundo el 31 de marzo de este año y la cantante, que tuvo que someterse a tratamientos de fertilidad debido a sus problemas para concebir, veía así cumplido su sueño de convertirse en madre. Desde ese día, vive en una nube y disfruta de cada día junto a su bebé. "Eres mi vida", le decía hace unas semanas la cantante con motivo de su segundo cumplemés.

Sin embargo, aunque Indiana es lo mejor que le ha pasado, Gisela no oculta la otra cara de la maternidad y a través de sus redes ha hablado abiertamente de los problemas de la conciliación o las dificultades que está teniendo con la lactancia. Ser madre es felicidad para ella, pero no es un camino de rosas. Un bebé lo cambia todo y afecta a todos los aspectos de la vida. Desde el profesional al emocional y físico. Y es este último sobre el que ahora ha querido sincerarse la cantante con sus seguidores.

El cambio físico de Gisela

Mirarse al espejo y no reconocerse es una realidad a la que se enfrentan muchas madres tras dar a luz y eso es precisamente lo que le está pasando a Gisela. El cuerpo de la cantante ha cambiado y, aunque reconoce que no está mal, esta nueva imagen no termina de ser de su agrado. "La verdad que para estar en el post parto, no dormir dos horas seguidas desde hace casi un año, un bebé que no acaba de encontrarse bien y tirar proyectos adelante no estoy tan mal, pero mi cuerpo ha sufrido una transformación enorme y no me veo, no me gusto", ha comenzado diciendo.

Gisela no quiere hacer drama, pero se ha abierto como nunca con todos sus fans. Y es que, aunque quiere cambiar y volver a tener el cuerpo que tenía no sabe cómo hacerlo. La maternidad (sobre todo en la primera etapa) requiere dedicación absoluta y si a eso se le suma la revolución hormonal y la necesidad de adaptarse a una nueva vida, todo se complica. "No quiero agobiarme ni creo que sea bueno… así que me toca aceptar y trabajar para mejorar… pero de dónde saco la voluntad, el ánimo, el tiempo", les ha dicho a sus seguidores.

A través de este breve texto, la cantante ha reconocido que le da cierta envidia esas madres que recuperan la figura en apenas unas semanas y que lamenta no ser una de ellas. "Me encantaría ser de esas chicas que paren y a los 15 días están igual que antes de parir pero no lo soy… así que me va a tocar currármelo de lo lindo para sentirme bien con mi físico… el que no se ve en la foto claro está. No sé cómo por que el cansancio es tremendo", ha dicho a sus seguidores, a los que ha pedido algún consejo para ponerse en forma. "¿Alguien más como yo por aquí? ¡Decidme algún secreto! Jajaja aunque creo que no los hay… no queda más que agarrarse los machos y seguir luchando por sentirme bien y maternar al 100x100. ¡Espero poder!".

Gisela recibe el apoyo de Rocío Madrid y Elsa Anka

Tras hacer públicas sus inquietudes, Gisela ha recibido el cariño de todos sus seguidores y amigos, entre los que se encuentra Rocío Madrid que le ha enviado un importante mensaje. "Pasa tu duelo, ser madre es precioso y jodidísimo a la vez, entiéndete y se muy tierna contigo, solo así y dejar que el tiempo haga hará que todo sea mejor", ha escrito la colaboradora de televisión.