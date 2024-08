Dentro de nada es posible que muchos padres vuelvan a vivir esta escena: son las 8 de la mañana, solo falta desayunar, lavarse los dientes y salir pitando a llevar a los niños al colegio antes de ir a la oficina. El pequeño, con cinco años, abre la nevera, saca el cartón de leche y pretende llenarse un vaso con tan mala suerte que se le escurre el envase inundándose la encimera. Al ver el desastre le gritamos: “¡¡Ya te he dicho mil veces que no hagas estas cosas tú solo!!”. No eres consciente pero has actuado fatal. Hay cosas que no deberíamos prohibirles a los niños, según un psicólogo. En este caso está ganando autonomía, lo que forma parte del camino que tiene que seguir para su desarrollo personal.