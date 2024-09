Edurne, sobre cómo conciliará tras su mudanza a Florencia: "Conocemos esta dinámica"

En cuanto a su carrera, Edurne cree que este aterrizaje en Italia puede ser una oportunidad para lanzar su carrera allí y abrirse un hueco en el mercado musical italiano. Al igual que en España Laura Pausini, Nek o Eros Ramazotti se han hecho un hueco, ella puede hacer el viaje en sentido contrario. "Quiero aprender italiano, intentar y abrir un nuevo mercado allí. Me gustaría mucho intentarlo allí. Porque nuestra música es parecida, nuestras culturas se parecen y... ¿Por qué no probar? Me encantaría abrir un mercado allí y al otro lado del charco también, por supuesto. Tengo muchos fans en Latinoamérica", ha comentado la artista, que tampoco descarta volver a la interpretación. "Me encantaría volver a actuar. Todo lo que este relacionado con el arte me gusta, porque, al final, los cantantes también interpretamos canciones en los conciertos. Y todo lo que me pueda aportar o curtir como artista me hace feliz".