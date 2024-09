Laura Sánchez se reencuentra con Naia, su hija con Aitor Ocio, que estudia en Estados Unidos: "Sigue así"

En el medio mencionado, la joven rompía con su habitual discreción -a pesar de tener padres famosos-, para aclarar los motivos que le habían llevado a tomar la decisión de estudiar fuera de nuestro país. "Es ganarme mi nombre aquí y no sentir la sensación de vivir del nombre de mi padre. Él tiene una carrera espectacular y yo quiero tener la mía propia". Además, dejaba claro que este deporte no le venía de familia, si no que fue ella misma la que descubrió su amor por el fútbol. "Fue decisión mía. Disfrutaba otro tipo de deportes hasta que le dije 'papá quiero jugar a fútbol', pero fue algo que salió de mí totalmente", dijo.