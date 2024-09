Con ‘You are my sunshine’ de Christina Perri como banda sonora de sus mejores momentos, estos últimos no han tardado en acumular miles de ‘me gusta’ así como de comentarios de usuarios que han reaccionado a las tiernas instantáneas. Entre ellos se ha colado el de Rosa López, excompañera en ‘Operación Triunfo’ de la que hace medio año se convertía en madre: “Qué bonitos, por favor. Me llena verte, Gis. Con tantas cosas que hacer siempre se van los días, y con ellos los sueños como este, como el del ser madre. Te quiero mi niña, este pequeño tiene una mirada increíble y me hace tan feliz ver también tu carita… Bonita mi Gisela”, ha añadido la de Granada.