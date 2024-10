Entre las afecciones de la piel típicas de los bebés, se encuentra la mancha mongólica del recién nacido . Se trata de la lesión dérmica más habitual y, por lo general, es de carácter benigno. Te contamos cómo es esta mancha, dónde aparece y cómo se trata. El bebé puede nacer con ella, aunque también es normal que aparezca en las primeras semanas de vida, por lo que no dejes de revisar la piel del recién nacido aprovechando los cambios de ropa o la hora del baño.

En principio, se trata de una mancha completamente benigna por la que no debemos preocuparnos. Pero, en algunos casos, es un síntoma visible de alguna enfermedad que necesita supervisión y tratamiento médico, por lo que si la percibes en tu bebé debes acudir al pediatra para que la valore correctamente.

Como decimos, se trata por lo general de una alteración de la dermis benigna que no implica ningún riesgo para la salud del bebé. Por lo tanto, no requiere de un tratamiento específico más allá de que utilices productos de aseo y cremas hidratantes especiales para la sensible piel de un bebé.