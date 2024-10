La intrahistoria de la gestación subrogada de la nieta de Ana Obregón: de negar las imágenes a paralizar un país

Tal y como han detallado en el documental 'Paparazzi', tres meses antes del nacimiento de Anita ya conocían los planes de la actriz. Un informador le contó a la periodista Sandra Aladro que Ana Obregón estaba en un proceso de gestación subrogada y que el padre del bebé podría ser su hijo Aless. Tras conocer esa información, que le pareció "muy surrealista", se puso manos a la obra con el seguimiento y un equipo muy reducido de personas para que no se filtrase la noticia. "No lo sabía absolutamente nadie para que no les culparan si me pillaban. A Susana y a todos les dije que me iba a Santo Domingo a descansar, que no me cogiese trabajo que desaparecía dos meses", ha contado ahora la propia Ana. Susana, su representante, que no sabía nada, se creyó la petición de la actriz y pensó que quería "desaparecer del foco" por un tiempo.