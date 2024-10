La temperatura de un recién nacido no es igual a la de un adulto, por lo que no debes guiarte por el frío o calor que tú sientas a la hora de vestir a tu hijo. Los recién nacidos aún no han desarrollado adecuadamente la termorregulación corporal, lo que provoca que su producción de calor sea limitada y que se enfríen con facilidad. Sin embargo, cuando las temperaturas son elevadas, no son capaces de eliminar el exceso de calor.