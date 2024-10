Primero los bebés solo lloran, después empiezan a reírse y a hacer ruiditos increíbles , le siguen sus primeras palabras y poco a poco, entre los 12 y los 18 meses, empiezan a nombrar a su mamá y a su papá y a sus juguetes preferidos. Por último, aproximadamente con dos años, ya son capaces de hilar frases muy básicas . En principio esta sería la tónica general, sin embargo, muchas veces la teoría no se cumple. La respuesta a por qué algunos niños hablan antes que otros, según un estudio , puede estar en unos condicionantes distintos a los que se creía hasta ahora.

Desde Divinity hemos recogido las conclusiones de este trabajo de campo llevado a cabo por psicólogos y lingüistas de universidades estadounidenses y europeas. Han sido publicadas en la revista especializada en investigación científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS.org.) en diciembre de 2023 bajo el título “Entrada y producción cotidiana del lenguaje en 1.001 niños de seis continentes”.