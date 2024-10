Muchos padres se preocupan cuando piensan que su bebé no come lo suficiente, sobre todo si rechaza la alimentación complementaria . Tras la lactancia materna exclusiva, que la OMS recomienda hasta los seis meses, el bebé debe ir complementando su alimentación con la ingesta gradual de sólidos. Algunos niños, cuando llega este momento, muestran un gran interés por la comida , pero otros parecen querer seguir alimentándose únicamente con líquidos, es decir, con leche. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Te lo contamos.

La recomendación de la OMS es, como hemos dicho, que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros seis meses de vida. A partir de ese momento y hasta que cumple un año, la leche sigue siendo el principal alimento del bebé , aunque ya no sea el único. Es decir, el bebé no pasa de la noche a la mañana de tomar leche a comer sólidos, sino que se trata de una transición que debe hacerse de manera gradual y que, en ocasiones, sufre altibajos.

Ver a tu bebé comer da mucha tranquilidad porque, a menos que el pediatra diga lo contrario, es la mejor forma de saber que se está alimentando correctamente. Si el bebé no quiere comer, entonces saltan las alarmas, porque pensamos que la falta de comida puede afectar a su bienestar y correcto desarrollo. Pero lo cierto es que los bebés se autorregulan y emiten señales cuando tienen hambre y también cuando se sienten saciados. Por lo que si no quiere comer, lo más posible es que no lo necesite. Esto no significa que no debas seguir intentando introducir la alimentación complementario, pero sí que lo hagas de manera relajada y, ante la duda, consulta con el pediatra.