Según una encuesta del INE: en España hay casi dos millones de hogares monoparentales y el 81% de ellos están encabezados por mujeres

Tres mujeres nos cuentan su experiencia directa como madres solteras, la misma (aunque siempre totalmente diferente) por que la que va a pasar Marta Riumbau

Marta Riumbau da la bienvenida al mundo a su primera hija, Julieta

¡La influencer Marta Riumbau ya es mamá! El pasado mes de mayo sorprendía a sus seguidores compartiendo que estaba embarazada y que había decidido ser "mamá soltera" por elección, una decisión muy meditada y cuyo proceso ha compartido, de principio a fin, también con su comunidad: desde la congelación de óvulos, a la Fecundación In Vitro (FIV), el propio embarazo y la llegada de su pequeña Julieta.

Riumbau no es la única en haber dado el paso. Según la última 'Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística' (INE) del 2020, en España hay casi dos millones de hogares monoparentales (formados por uno solo de los progenitores con hijos) y el 81% de ellos están encabezados por mujeres (más de un millón y medio frente a los 362.700 de padre con hijos). Además, la tendencia en España apunta a un auge de madres solteras que, al igual que la influencer decidieron formar una familia sin necesidad de alguien más a su lado. En Divinity hemos hablado con tres mujeres que, como ella, han elegido esa opción. Tres mujeres que nos cuentan su experiencia directa, la misma –aunque siempre totalmente diferente– por que la que va a pasar Riumbau.

Elena López, 40 años, creadora de contenido en @mama.soltera, un hijo de 7 años

"Con 33 años fui madre soltera a través de la seguridad social, en la actualidad mi hijo Alejandro tiene 7 años y es un niño encantador. Tomé la decisión de ser madre a los 32 años, estaba en una situación personal y profesional bastante inestable, sentía que me faltaba algo en la vida, pero no sabía qué. Entonces decidí abrir mi propia empresa y ser madre sola y por la Seguridad Social. La maternidad en solitario es dura, sobre todo los 3 primeros años del bebé, pues es cuando más demandantes son y estás sola para todo. Cuando por las noches se despierta 25 veces, no tienes a nadie que te haga el relevo. Por mucha ayuda que tengas durante el día, las noches se hacen muy largas los primeros años. Pero también es cierto que tiene muchas ventajas, pues te llevas tú todos los besos y abrazos. Además, tus hijos no vivirán ciertos conflictos que puedan vivirse en pareja y, para lo bueno y lo malo, eres la única persona que toma las decisiones respecto a los niños.

Muchas mujeres eligen la maternidad en solitario porque no están dispuestas a esperar a su príncipe azul. Cada vez tomamos la decisión de ser madres a una edad más tardía, estudiamos, trabajamos y la maternidad se va quedando atrás, hasta que nos damos cuenta que se nos hace tarde. Por eso muchas sienten que prefieren hacerlo solas antes que acompañadas, y de este modo evitarse cualquier conflicto futuro. No es algo que me invente yo, me baso en los muchos testimonios que recibo a través de redes sociales. Como @mama.soltera, soy consciente que he ayudado a miles de mujeres a darles el empujón que necesitaban para tomar la decisión de ser madres en solitario, es lo más bonito que me ha podido pasar en redes sociales.

En los próximos meses lanzaré un proyecto en el que volveré a mis orígenes, cuando empecé contando mi historia como madre soltera. A cualquiera que se lo esté pensando le diría que puede hacerlo, que no tenga miedo, que luche por su sueño y no espere encontrar al príncipe azul, pues si tiene que aparecer, aparecerá igualmente si tienes un hijo. La maternidad en solitario va a ser dura al principio, pero será lo más bonito que te pueda suceder en la vida".

Rosa Maestro, autora del blog masola.org

"Cuando mi primera hija nació estuve muy ocupada en la crianza y, además, no conocía a ninguna otra mujer en mi situación (no había redes sociales, ni asociaciones, ni internet). Pensé que era la única en España que estaba en esta situación. Pero había más, aunque muy poquitas, eso sí.

Al cumplir mi hija los tres años, me puse a pensar en lo difícil que me fue tomar la decisión, en la de miedos que tenía y que no se habían cumplido, en las ventajas de ser madre sin pareja (que las había) y en las que nunca pensé. Fue entonces cuando decidí crear MASOLA (www.masola.org), una web informativa y un punto de encuentro entre nosotras a través de sus redes sociales. La maternidad, hoy en día, no es fácil, sino todo lo contrario, con muchos momentos duros, aunque también muchos satisfactorios. Pero no porque estuviese sin pareja, sino porque conlleva un gran desgaste emocional y físico para la mujer, que lo compensa los momentos satisfactorios con tus hijos y el amor incondicional a ellos.

De la adolescencia no se habla, todos son libros posparto y primeros años de crianza

La mejor época, pese a que siempre se dice que es la peor, es cuando eran bebés, cuando eran pequeñas. La peor, a partir de la adolescencia, porque la brecha generacional, hagas lo que hagas, siempre llega. Dejas de ser la adorable mamá para caerte del pedestal y ser vista con lupa. Y el cansancio deja de ser sólo físico para pasar también a ser emocional. Y nadie te prepara, de la adolescencia no se habla, todos son libros posparto y primeros años de crianza. Además, coincide con tu desgaste como mujer, con tu caída en picado después de la menopausia y tus días de altibajos. De alguna manera vuelves a desaparecer del mundo y hay fases en las que caes en el abandono.

Lo bueno es que sus éxitos son los tuyos y esos éxitos hacen que te vuelvas a levantar para seguir viviendo por ellos hasta que abandonen el nido. De esa nueva fase no puedo hablar porque aún está por vivir. Y mi consejo para futuras madres en solitario sería que, si puede, desde el principio se ponga un chubasquero para que le resbale todo lo que le digan amigas, amigos, padres, familia, parejas e inclusive hijos. Porque haga lo que haga siempre será juzgada. A pesar de ello, se es feliz siendo madre, hay muchos momentos muy satisfactorios y ver crecer a tus retoños es impagable, dormir con ellos es impagable, sus actuaciones escolares son impagables y así un suma y sigue…".

Carmen, 44 años, comercial y paciente de Ginefiv

"Más que por elección, decidí ser madre en solitario por descarte. En mi historial amoroso no he hecho más que "besar sapos". Cuando llegas una edad en la que te dices, ‘estoy en tiempo de descuento’, piensas, pues mejor yo sola que no esperar a alguien que a lo mejor llega cuando tenga 50 años y yo ya no puedo.

Mis últimas parejas ya tenían hijos de matrimonios anteriores. Uno sí quería, pero la historia salió mal. Los otros dos no deseaban tener más hijos. Después de mi última ruptura decidí tirar para adelante y mi niña tiene ya un año y medio. Lo más duro de criar es el tener que hacerlo todo tú. Sobre todo, al principio, que el bebé está pegado a ti todo el rato, no encuentras ni un momento para ducharte y tienes que hacer todo cuando el bebé duerme. ¡Pero resulta que tú no puedes moverte porque el bebé está dormido encima de ti y si te levantas se despierta! Algún día me ha pasado comenzar a darle teta a media tarde y, de repente, darme cuenta de que se me había dormido y empezaba a anochecer. Hay muchos momentos muy bonitos, sobre todo el despertarme a su lado, y cuando voy a recogerla a la guardería, que viene corriendo hacia mí con una sonrisa brutal.

Sé que ningún hombre me va a mirar con esa cara de admiración en la vida. Para ella yo soy lo más, eso es maravilloso. Como recomendación a otra mujer si piensa ser madre soltera, le diría que se haga una pequeña red cerca. Yo, gracias a la piscina, he conocido a muchos vecinos y en ellos he encontrado ayuda en determinados momentos. Siempre me recomendaron que me dejara ayudar. Pero, muchas veces no hago caso, soy muy bruta e intento hacerlo todo yo. Pero bueno, es que eso también va en la persona".