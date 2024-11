El pasado mes de diciembre, Melody lanzaba como regalo de Navidad adelantado un comunicado en el que anunciaba que estaba esperando su primer hijo. "Viene bebé a bordo. Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos super felices y me encanta poder compartirlo con vosotros. Ha sido un año lleno de muchas alegrías, y esta la que más", escribía la artista antes de acabar el 2024. Dos meses después, el 15 de febrero, llegaba al mundo Cairo, que acaba de cumplir sus nueve primeros meses de vida al lado de su orgullosa madre, que acaba de ser confirmada como una de las participantes del Benidorm Fest 2025, quien no ha dejado de compartir a través de sus redes sociales los avances que se han ido produciendo en su faceta como madre.