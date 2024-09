" Es muy difícil por la mecánica del parto que la bolsa se quede íntegra hasta que salga el bebé . Muchas veces se rompe antes, porque la bolsa es una membrana que está en tensión con líquido dentro", asegura. "La propia presión de las propias contracciones o el canal del parto puede hacer que se rompa·", destaca. Precisamente, eso es lo que lo hace tan especial. "No es muy común, hay quien dice que se da 1 entre 30.000, otros que 1 entre 80.000" .

Pero, ¿por qué es tan raro? Precisamente, porque la bolsa amniótica siempre suele romperse antes, lo que conocemos comúnmente como "romper aguas". O, en todo caso, debido a la intervención de los médicos. De hecho, es bastante habitual que el obstetra o comadrona rompan artificialmente la bolsa para provocar el parto. "Hay que tener cuidado con no romper la bolsa, se intenta no hacer nada ni hacer muchas exploraciones. Es tener la paciencia de solo observar si la madre y el bebé están bien" , alega la doctora de 'Bmum'. "Aquí intentamos hacer las menos exploraciones posibles, intervenir ni lo más mínimo. Muchas veces ni siquiera se da la oportunidad de que salga un parto con la bolsa integra", señala sobre el típico procedimiento que se suele seguir.

De cara a cómo experimentan y viven las madres un momento tan especial, la doctora de 'Bmum' asegura que a las madres se les prepara con antelación . "A las madres se les explica que es raro, pero que suele ocurrir y se intenta utilizar un espejo para que vayan viendo y acostumbrando", detalla. "Ven una especie de globito antes que al bebé y es bastante especial porque ven cómo está tal cuál en el útero, ya que no es consciente de que ha nacido durante unos minutos".

Tal y como veníamos comentando, Mery Turiel no es la única que ha tenido esta experiencia, ya que también otras famosas han tenido partos velados. En el caso de Verdeliss, ella lo experimentó con su octava hija , mientras que María Castro se llevaba la sorpresa durante una cesárea . Sea como sea, ambas nos han detallado de primera mano cómo vivieron todo aquel proceso, llegando a definirlo como algo "mágico".

Mientras que, en el caso de María Castro, se sometía a su tercera césarea, aunque no esperaba llevarse uno de los mayores regalos de su vida . Y es que en plena operación, la actriz escuchaba a la ginecóloga decir que la niña venía "velada". "Las lágrimas previas al milagro empezaron a bajar por mis mejillas, cuando oigo: 'Silencio, que viene velada' (ya sabéis, cuando asoman la cabecita aún metidos en su bolsa y nadando en el líquido amniótico, sin darse cuenta de que 'ha llegado el momento')", relataba a sus seguidores.

Según nos informa la doctora Mariana Panal, totalmente seguro. Es decir, que no entraña riesgo alguno para el bebé: "No entraña ningún riesgo porque el bebé todavía no respira y, en cuanto nota ese cambio de presión, comienza a moverse. Entonces, bien rompe él solo la bolsa al moverse, o le ayudamos para que haga ya esa primera respiración", sostiene la especialista.