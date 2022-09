En abril de 2021 nació Miki, el segundo hijo de Paula Echevarría

La actriz ha experimentado lo que es ser madre a partir de los 40, trece años después de tener a Daniella, su hija en común con David Bustamante

La asturiana quiere tener tiempo para disfrutar de sus hijos pero ha aceptado 'Got talent' como nuevo compromiso profesional

Paula Echevarría ha disfrutado de unas "vacaciones, vacaciones", con todas las letras. La actriz, en una entrevista a la revista Pronto, ha contado que este verano ha comido "todo lo que ha querido", no ha hecho "ni un poco de deporte" y ha pasado tiempo con los niños, su familia y los amigos. "Han sido vacaciones reales. Otras veces me he cuidado, he ido al gimnasio, pero esta vez nada", asegura la asturiana.

A pesar de que ella misma ha confesado que no ha pisado en gimnasio en los últimos meses, lo cierto es que ha practicado un deporte de forma obligada que la ha mantenido en forma durante el verano: correr detrás de su hijo Miki. El pequeño, fruto de su relación con Miguel Torres, nació en abril del pasado año y este ha sido el primer verano que ha podido disfrutar de él, que ya es un poco más consciente de las cosas. "Sí, esto debería contar como deporte. Vaya, que acabo tan rendida que me acostaría a la vez que él. Yo era de acostarme tardísimo y dormir poco, pero ahora hay veces que me meto en la cama a las ocho y digo: 'Ay, me iría ya a la cama'. Estoy para el arrastre", ha confesado la actriz.

Paula Echevarría retoma sus compromisos tras su maternidad

En noviembre del pasado año, tras unos meses de parón por el nacimiento de Miki, Paula Echevarría retomaba sus compromisos laborales y reaparecía ante las cámaras contando cómo había sido experimentar la maternidad catorce años después de tener a Daniella, su hija en común con David Bustamante. Desde noviembre hasta principios de verano, la actriz no ha parado de atender proyectos pero ahora ha decidido centrarse más en su familia.