Tamara Gorro: "Si se regulariza la gestación subrogada seré la primera que geste para quien lo necesite"

Gorro ha hablado abiertamente en muchas ocasiones de su experiencia intentando ser madre. Tras no obtener los resultados esperados de forma tradicional durante años y después de casi veinte intentos frustrados de fecundación in vitro , finalmente, la presentadora decidió acudir a esta técnica, con la que llegó su primogénita a sus vidas.

Cuando se conoció la noticia de la maternidad de Obregón, muchas miradas enfocaron a la influencer, que decidió mantener un perfil bajo durante las primeras horas. La madrileña compartió en sus stories la publicación con la que Ana rompió su silencio, añadiendo el emoticono de un corazón. Por cuestiones laborales, no tuvo más tiempo de hablar del tema. Pero ha aprovechado su reaparición televisiva en el programa 'Y ahora Sonsoles', para dar su opinión respecto de la polémica, narrando además su propia experiencia con la gestación subrogada.

"Estoy histérica, nerviosa y ofendida. Yo no he comprado ningún bebé, ¿sabéis lo que estamos consiguiendo con esto? Fomentar odio, y es por lo que yo llevo luchando siete años que tiene mi hija. Porque a lo mejor mañana a mi hija le dicen 'tú eres comprada", ha explotado. "Si se regulariza la gestación subrogada, será la primera que geste para quien lo necesite y eso se llama amor, no comprar bebés", ha reivindicado.