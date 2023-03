Desde hace siete años somos conocedores del calvario que vivió Tamara Gorro hasta que logró cumplir su sueño de ser madre junto a Ezequiel Garay. Nos lo explicó durante la crisis sanitaria en una conversación con esta cabecera, donde confesó que nos estaba vendiendo una "felicidad que no era". Hasta que un día decidió quitase "un lastre" y dejó de ocultar su calvario. "Yo vi llorar a mi marido una vez, por lo mal que lo estaba pasando, y me sentía culpable. Entonces decidí no hacerle sufrir más", definía aquella época como "una pesadilla".