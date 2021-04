Tamara Gorro ha relatado en alguna ocasión la “pesadilla” que vivió hasta que consiguió ser madre . “Yo vi llorar a mi marido una vez, por lo mal que lo estaba pasando, y me sentía culpable” , contó hace poco a través de sus redes sociales. Pero años después, tras un largo camino, la presentadora y su marido, Ezequiel Garay , conseguían formar una familia con el nacimiento de sus dos hijos. Shaila nació a través de gestación subrogada y dos años más tarde lo hizo Antonio , que llegó al mundo a través de reproducción asistida. En una entrevista exclusiva para esta web nos habló de este tema y nos confesó que había vendido durante tiempo “una felicidad que no era”:

Desde antes incluso de tener a sus dos hijos, Tamara Gorro siempre ha sido una fiel defensora de la gestación subrogada. Sus redes sociales, donde alcanza casi dos millones de seguidores, han sido partícipes de la visibilidad que le ha dado de forma continua y del lema que ella misma creó y repetía en cada uno de sus vídeos: “Lucha, fuerza, constancia. La palabra rendirse no entra en nuestro vocabulario. Gestación subrogada en España” .

Tamara Gorro, sobre la gestación subrogada en España

Pero ahora, tras un tiempo sin pronunciar esta frase, sus fans han querido saber si ha tenido algún problema o hay algún motivo concreto por el que ha dejado de dar visibilidad a este método. “Aquí no lo he dicho porque es otro formato. Este podcast hay veces que lo ven 40 mil personas, otro tema lo ven 20 mil. Lo hago para que tenga diversidad de temas. No lo meto porque es diferente el contexto”, comenzaba aclarando la presentadora.