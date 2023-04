Son pocos los españoles, famosos u anónimos, políticos o votantes, que no hayan opinado sobre Ana Obregón y su decisión de convertirse en madre por gestación subrogada a los 68 años . El método, la edad, la situación personal de la implicada... Un tema con mil y una aristas que ha abierto un debate nacional. Su familia, que espera en Madrid a que la actriz pueda abandonar Miami, ciudad donde ha llevado a cabo el proceso, con la niña recién nacida, considera un despropósito "la que se ha montado" con este caso . Y mientras tanto, a la espera de una explicación por parte de la protagonista de la que ya es la noticia del año, el país sigue compartiendo impresiones.

La última en pronunciarse sobre esta inesperada maternidad ha sido Tamara Falcó. Lo ha hecho en el programa de Pablo Motos, donde ha confesado que este caso le provoca un "dilema moral". Teniendo en cuenta que está convencida de que "lo que ha vivido Ana es espantoso" (se refiere a la pérdida de su hijo Aless hace tres años por un cáncer) y que, al no ser ella madre, no puede imaginarse "el dolor" que esta muerte le sigue provocando, la marquesa de Griñón prefiere no "juzgarla".