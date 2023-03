La influencer comenzaba diciendo que hay cosas que todavía le siguen "doliendo mucho" y que siempre se pone en el lugar de las mujeres porque "se pasa muy mal" y una no recurre "por gusto" a la gestación subrogada. Su hija Shaila es consciente de todo el proceso y, a su manera, explica que "estuvo en la tripita de la amiguita de mamá porque ella estaba malita".

"Estoy completamente en contra del maltrato, tanto a una mujer como a un hombre, es decir, a una persona. En países donde se hace esta reproducción asistida, porque la gestación subrogada es un método de reproducción asistida. Eso aquí sí se puede, como donar óvulos o esperma. Estoy en contra de que a una mujer se la obliga a hacer algo en lo que no tiene voluntad, pero mi caso no es así ", ha explicado Tamara, cansada de todos aquellos que critican duramente su decisión.

Yo fui antes del parto. Me fui con ella y con sus hijas de compras. En el parto estaba su marido, su suegra y sus hijas

Gorro ha querido destacar que, en su caso, no existe "compensación económica". Lo que ella paga son "los gastos" propios del embarazo. Tamara hace un contrato con la agencia que va ante un juez y es entonces cuando el proceso "empieza a desarrollarse con naturalidad". "Yo fui antes del parto. Me fui con ella y con sus hijas de compras. En el parto estaba su marido, su suegra y sus hijas ¿Tú sabes como lloraba? Eso es precioso. Cuando el bebé nace, en mi caso, te lo dan a ti. Nació y me puse a Shaila en el pecho", cuenta sobre cómo vivió esa experiencia.