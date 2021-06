Las diademas y adornos del pelo nos parecen una monada para los bebés. En los últimos meses las famosas se han apuntado a lo que podríamos confirmar como una tendencia y hemos visto a Edurne, Elena Tablada o Dafne Fernández mostrando fotos de sus hijas con llamativas cintas para la cabeza . Tratándose de bebés, no basta con que algo esté de moda para utilizarlo. Al hablar de accesorios para la cabeza tenemos que considerar si son adecuados para que un bebé los lleve en la cabeza, y si es que sí, cuáles son realmente seguros.

Inconvenientes de estos adornos

No podemos pasar por alto que llevar algo que apriete su cabeza resulta incómodo para el bebé. Pero más allá de la incomodidad, que no es poco, una cinta o diadema que apriete puede afectar al desarrollo craneoencefálico del bebé . La cabeza de los bebés es muy delicada y pueden producirse malformaciones que impidan el desarrollo normal del cerebro.

Si hablamos de horquillas, pinzas y otro tipo de adornos pequeños, el riesgo para el bebé es muy grande si no están bien sujetos. A los bebés les gusta llevarse a la boca todo lo que cae en sus manos , y las posibilidades de que terminen introduciéndolos en la boca y obstruyan las vías respiratorias es muy elevado. De hecho, la mitad de los casos de asfixia en bebés menores de tres años es por este motivo.

A partir de qué edad son seguros los adornos del pelo

Si se trata de cintas que no aprieten, de algodón y de un tamaño lo suficientemente grande para que el bebé no se las lleve a la boca, se podrían usar a partir de los siete meses. A esta edad el bebé tiene el cráneo más fortalecido y es capaz de sujetar la cabeza sin ayuda. En cualquier caso, no debería llevar puesta una cinta demasiado tiempo.