A los 39 años, la nueva vida como familia numerosa de la top model ha sido una “elección”, pero eso no quiere decir que haya sido un camino fácil. Días después de anunciar el nacimiento de las gemelas, Artiles relataba la complicación que habían sufrido en el parto. “Después de la cesárea me quedé con 6 de hemoglobina. Eso, como sabéis, no es nada bueno, pero poco a poco me he ido recuperando”, explicó en aquel momento. Bolsas de sangre, hierro y una buena alimentación fueron las pautas que recibió por parte de los médicos para conseguir una rápida recuperación.