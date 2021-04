Pero este aprendizaje constante que implica traer a un niño al mundo (en su caso a dos al mismo tiempo) a veces conlleva contratiempos. "Después de la cesárea me quedé con 6 de hemoglobina. Eso, como sabéis, no es nada bueno, pero poco a poco me he ido recuperando", ha desvelado este fin de semana. 4 bolsas de sangre, hierro y una buena alimentación, además de hierro oral son las pautas que los médicos le dieron a Ariadne Artiles para recuperarse.