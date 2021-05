Hacer ejercicio físico durante el embarazo está lleno de beneficios para la futura mamá.

El Ballet Fit, una de las disciplinas de moda, puede ser lo que estás buscando para mantenerte en forma en esta etapa tan importante de tu vida.

Hemos hablado con la creadora de este método y nos ha contado todas las ventajas de este método para las mujeres embarazadas.

Durante el embarazo, si no existen complicaciones, realizar algún tipo de ejercicio físico es más que recomendable por un sinfín de razones. Y hay algunos tipos de prácticas deportivas que son mejores que otras para este momento único. El Ballet Fit, la disciplina de moda, tiene muchos beneficios para las mujeres embarazadas que queremos que conozcas.

Creado en 2017 por la profesional de la danza clásica Gloria Morales, este método revolucionario a cautivado a vips como Naty Abascal, Raquel Sánchez Silva o Rossy de Palma. Los beneficios del Ballet Fit, además de ponernos en forma y mejorar la figura, son muchos, pero hemos querido que la propia Gloria Morales nos hablara de todo lo que puede hacer por la mujer durante el embarazo, y esto es lo que nos ha contado.

Beneficios del Ballet Fit durante el embarazo

Los beneficios son muchísimos y se lo recomiendo a cualquier mujer embarazada:

Trabajamos toda la parte del cilindro abdominal y lumbar. Esto para la embarazada es brutal pensando en el parto, porque trabajamos muchísimo la musculatura del transverso abdominal. Con esta musculatura es con la que se empuja y se realiza el expulsivo en el parto. Y para que el transverso abdominal esté fuerte, y ya no solamente eso, sino que también sepamos controlarlo, es muy importante lo que sentimos en cada sesión de Ballet Fit. Por eso el beneficio añadido es trabajar la musculatura que facilita un buen parto y una buena recuperación, ya que hay menos posibilidades, por ejemplo, de sufrir diástasis.

. Además de trabajarlo para que esté fuerte, es importante hacerlo para que esté flexible y elástico. Mejora el equilibrio, que durante el periodo de gestación va cambiando en la mujer embarazada. Conforme aumenta la tripa, el eje del equilibrio cambia y se va recargando la zona lumbar. El poder trabajar con un buen eje compensando el equilibrio ayuda muchísimo a evitar molestias y malas posturas.

El trabajo de disociación de brazos y piernas también beneficia a la embarazada, al igual que el trabajo de coordinación general o de articulación de los pies. Todo esto ayuda a evitar la retención de líquidos que sufren gran parte de las embarazadas.

Fortalecimiento de espalda y brazos. Fundamental en la etapa de lactancia y posparto para cuidar del bebé.

¿Es seguro practicar Ballet Fit durante el embarazo?

Siempre y cuando tengamos un embarazo saludable y activo, y nuestro ginecólogo nos diga que estamos bien y podemos realizar ejercicio es más que seguro practicar Ballet Fit. Y ya no solo seguro, sino diría necesario por todo el trabajo que conlleva de las articulaciones de la cadera, el saber bascular la pelvis, reforzar la musculatura del transverso abdominal y del suelo pélvico, tener la espalda y los brazos fuertes para el periodo de lactancia, etc.

¿En qué se diferencia de una clase normal de Ballet Fit?

En nuestras sesiones modificamos ciertos ejercicios según el mes de gestación, desde el primero hasta el último. Lo personalizamos muchísimo, porque cada mujer embarazada tiene una necesidad. Hay ejercicios que no podemos realizar en determinados períodos, como algún ejercicio de cardio o algunos saltos.

El primer bloque de ejercicios, que se realiza en la barra, es exactamente igual. En el segundo bloque, en cambio, hay modificaciones en los ejercicios de cardio, que se sustituyen por cardio de bajo impacto. En el tercer bloque se trabaja la zona abdominal, pero en el caso de las mujeres embarazadas trabajamos el fortalecimiento del transverso y del suelo pélvico, además de la flexibilidad y las respiraciones.

¿Y si no he hecho nunca ballet o no estoy en forma?

No hay ningún problema. De hecho, Ballet Fit se creó para todas esas personas que nunca habían tenido la oportunidad de hacer ballet. Obviamente, si ya han hecho algo de ballet antes les será más fácil ejecutar determinados movimientos, pero eso es algo que enseñamos en nuestras sesiones, por lo que no es necesario tener ningún conocimiento previo.

Tampoco es necesario estar en forma. A nosotros llegan muchas mujeres que nunca han hecho nada de ejercicio y sienten la necesidad de comenzar cuando se quedan embarazadas. En ese momento es habitual preocuparse por mantener una buena forma física, controlar el aumento de peso o estar bien preparada para el momento del parto.

En nuestras sesiones les enseñamos cómo realizar los ejercicios y pueden ver los progresos: se sienten más en forma, más ágiles y más seguras. Esto se refleja en la actitud, porque calma los miedos a la hora de pensar en el parto.

¿Cómo me puede ayudar el Ballet Fit en el postparto?

Una vez pasado el periodo de cuarentena, en el que la mujer se va recuperando y los órganos vuelven a su lugar, y su ginecólogo ve que ya se encuentra en un estado óptimo para que empiecen a hacer ejercicio, se pueden retomar las sesiones de Ballet Fit.

El trabajo entonces es bastante calmado, enfocado a reforzar y recoger esa musculatura que ha quedado laxa tras el parto y embarazo, y que necesitamos ir reconstruyendo poco a poco. Durante las primeras semanas los ejercicios son más de control, de recuperar de nuevo nuestro eje y una buena postura, de practicar respiraciones que nos permitan recuperar esa musculatura laxa, y de iniciar el cierre de la diástasis abdominal y de control de suelo pélvico.

Después podremos retomar el trabajo de barra que implica la movilidad del cuerpo entero, al igual que hacíamos antes del parto y del embarazo. Nuestro trabajo es de recoger y alargar la musculatura, no inflarla. Y todo ello desde una correcta postura corporal.