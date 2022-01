Los pañales, muy necesarios e indispensables, suelen ser un gran gasto.

Muchos padres deciden comprar grandes cantidades cuando están en oferta.

Pero, ¿podrán caducar en algún momento?

Los pañales son el mejor aliado en los primeros años de vida del bebé, pero también donde más se invierte. Es por eso que su compra se convierte en un importante gasto. Por eso, es normal que los padres busquen las mejores ofertas o que, incluso, lleguen a preguntarse cuánto tiempo pueden utilizarse. Porque es normal encontrarse pañales que habías guardado hace unos meses. Pero, ¿se pueden seguir utilizando?

Son muchas las familias que piensan que los pañales no caducan y, por eso, llegan a comprar una infinidad de cajas, sin tener en cuenta cuándo los utilizarán. Pero, lo cierto, es que sí, los pañales tienen fecha de caducidad.

Cuánto duran los pañales desde que se compran

Aunque, en general, utilizar pañales caducados no suele ser culpa de los padres, sino que, normalmente, la fecha de caducidad no viene determinada. Por eso, debes saber que los pañales duran, al menos, dos años desde que se compran y hasta ese momento no se pierde su calidad.

También, el tiempo de uso dependerá de la marca. Las más conocidas podrán durar hasta tres años y en perfectas condiciones. Aunque lo más normal será echar un vistazo a las condiciones en las que se encuentra el producto; si vemos que está deteriorado, este no será óptimo para su uso. Tampoco será recomendable utilizarlo si vemos que al hacer pis o caca el bebé, el pañal no está seco.

En qué habrá que fijarse para saber si están caducados

Por tanto, para saber si el pañal está o no caducado habrá que tener en cuenta el tiempo que el pañal lleva en la caja. Deberíamos desecharlo si no tenemos claro cuándo lo compramos o cuándo nos lo regalaron. Además, será recomendable fijarse en varios aspectos. Como, por ejemplo, el color. Si has comprado una caja y al abrirla ves que los pañales son de un tono amarillento, lo cierto es que esto será un motivo para deshacerte de ellos.

Aunque esto no te parezca importante, sí que es cierto que deberás tener en cuenta su eficacia. De esta manera, el pañal podrá perder esa capacidad de absorción y no será igual de resistente con el paso del tiempo. En el caso de que no lo sepas con exactitud, lo mejor es que cojas uno de esos pañales y eches un poco de agua. De esta manera, comprobarás si se absorbe el líquido o no.

También, podrás observar si el pañal tiene elasticidad y si las cintas adhesivas siguen pegando. Además, el tiempo podrá cambiar el aroma de los pañales y dejarlos durante demasiado tiempo podrá hacer que se disminuya el olor o se cambie.

¿Qué sucede con los pañales ecológicos?

Si usas pañales ecológicos deberás seguir las mismas indicaciones. Estos deberán usarse durante un año y medio o dos años.

Cómo guardar los pañales