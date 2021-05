La lactancia es uno de los momentos más importantes para la madre y el bebé. Este último encontrará en la leche el alimento necesario para seguir desarrollándose. Es por eso que cuando se da el pecho puedes recibir diversos consejos sobre lo que debes comer y lo que no . Aunque eso sí, hay que tener cuidado de no caer en la trampa de los falsos mitos.

Por tanto, durante el embarazo y la lactancia puede producirte una infinidad de dudas . Sí que es cierto que, durante los meses de gestación, el tema de la alimentación estará más controlada, ya que, si no se hace de forma adecuada, el pequeño podrá desarrollar distintas complicaciones. Así, parece que la lactancia es un momento más relajado, pero, aún así, habrá que seguir cuidándose.

¿Se podrá tomar café durante la lactancia?

Además, durante los primeros cuatro meses, el cuerpo de los bebés no tendrá la capacidad de metabolizar y eliminar la cafeína al mismo ritmo que el organismo adulto. Por tanto, esta sustancia permanecerá en él durante más tiempo. Aún así, hay que ser consciente que no es lo mismo que tomes tú la cafeína a cómo puede afectar si lo hace el pequeño directamente. Además, cabe destacar que cada pequeño será diferente y puede ser que la cafeína no afecte de manera igual a todos. Por eso, será importante consumir poco café y de vez en cuando.