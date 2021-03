Así, si se lleva a cabo esta técnica habrá que ser amable, eficaz y firme, al mismo tiempo, y enseñar competencias sociales como el respeto por los demás y la habilidad por resolver problemas. Además, habrá que poner en valor las soluciones y no los castigos. Pero, ¿se puede incorporar esta disciplina a los mismos padres? Lo cierto es que sí, la disciplina positiva también existe en las parejas .

La llegada de los hijos podrá descolocar la vida en pareja

Es muy probable que, según va creciendo la familia, la relación de pareja vaya cambiando o evolucionando . Habrá algunas personas que lleven bien este cambio, pero, también, podrá convertirse en todo un problema para los padres. Así, podrán sentirse física y emocionalmente desbordados y no terminen de encontrar su espacio. Por si fuera poco y muy probablemente, el descanso también se verá afectado y esto podrá provocar situaciones de tensión, complicadas para la pareja.

El cuidado de la relación será esencial

Habrá que valorar muy positivamente la honestidad emocional, es decir, la capacidad de exponer cómo nos sentimos de una forma educada, sincera y pensando siempre en la otra persona y en ti mismo, claro. Además, será muy importante ser agradecido y no solamente en la vida de pareja, sino en el día a día. Por eso, no habrá que olvidarse nunca de un ‘gracias’ o de poner en valor lo que la otra persona hace por nosotros. Aunque sean pequeños detalles que formen parte de la rutina, no habrá que olvidar se agradecidos.