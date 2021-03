Descansa todo lo que puedas



Sabemos que dormir 8 horas al día no resulta fácil para la mayoría de las personas, y menos aún para una mujer embarazada que no sabe ni cómo colocarse en la cama en los últimos meses de gestación, por no hablar de la necesidad constante de ir al baño o las regurgitaciones nocturnas. Con todo, procura respetar al máximo las horas de sueño, porque te sentirás mejor, tanto física como mentalmente, y te resultará más sencillo controlar el estrés. Y por supuesto, no olvides el maravilloso efecto que tienen esas pequeñas siestas improvisadas en cualquier momento del día. Si dispones de 15 minutos para echar una cabezadita, aprovéchalo.