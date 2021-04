Educar a un niño no siempre es fácil y menos cuando comienzan a desarrollar su personalidad . Además, los niños suelen aprender tras observar e imitar a los adultos y, por eso, su lenguaje puede parecerse a la hora de entonar, así como los ritmos y la forma de hablar de quien les rodea. Es por eso que, sobre los tres años, los pequeños podrán tener un vocabulario de más mil palabras y su capacidad para aprender nuevas expresiones será enorme, ya que podrán inventarse palabras jugando con aquellas que ya conocen.

Así, los pequeños llegarán a expresar distintas palabras que pronunciarán con más énfasis y que provocarán algunas reacciones en todas aquellas personas que las escuchan. Estas son las famosas palabrotas y llamarán tanto la atención que les parecerá divertido incluirlas en su vocabulario. Eso sí, probablemente no sepan qué significa, pero sí que comprobarán que cuando las pronuncian se convertirán en el protagonista del momento.

¿Por qué los niños dicen palabrotas?

En el uso de las palabrotas se encontrará una forma de expresar las emociones , ya que los pequeños tendrán, todavía, problemas en manifestarlas. Así, una palabrota reunirá todas las condiciones necesarias para ser un buen vehículo de todos los sentimientos negativos que tiene el niño. Además, se trata de algo que puede aparecer en el proceso evolutivo del pequeño y de su forma natural de aprender. Además, no será especialmente importante que lo pronuncien en distintos momentos aislados, por lo que es importante buscar una solución adecuada.

Dar la importancia adecuada a las palabrotas

Analizar por qué las dicen

Si son muy reiterativas estas palabras será muy importante pararse y analizar por qué se produce este comportamiento. Además, habrá que actuar con naturalidad y, si nos escandalizamos o nos reímos, lo más probable es que pase desapercibida y no se consolidará en el repertorio del niño. También, habrá que buscar las posibles causas del comportamiento del niño. Por eso, si vemos que busca nuestra atención deberemos compartir más actividades con el pequeño.

¿De dónde vienen?

De la misma forma, será esencial enseñar al niño un lenguaje que sea apropiado en cada momento. Además, habrá que desarrollar un vocabulario amplio en el que no haya palabras malsonantes y donde se expresen con fluidez. Estas no deberán convertirse en algo habitual y habrá que actuar con normalidad y naturalidad en las primeras ocasiones. También, será importante saber por qué dice esas palabrotas y no perder los nervios, ya que el pequeño probablemente reaccione con cierta calma.