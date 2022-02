De la misma forma, será importante mostrar naturalidad y tranquilidad. No será una situación que no han vivido antes y, por tanto, no habrá de que preocuparse o actuar de una forma que no sea normal. Además, habrá que hablar de todo aquello que le proporcione cierta seguridad, sin sumarle ninguna duda más. No se trata de mentir, pero sí de ocultar ciertas consecuencias que los pequeños no deberán saber.