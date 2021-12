Los mocos son una realidad también para los más pequeños. Es por eso que será muy importante limpiarles bien la nariz para que no se obstruya y puedan respirar correctamente. Lo más recomendable siempre será limpiar bien la nariz del bebé para que pueda respirar bien y no se fatigue.

Antes de nada habrá que tener claro cuándo tiene el bebé mocos o no. Cabe destacar que, en algunas ocasiones, el pequeño se atragantará porque está tomando el pecho o el biberón y este se queda en las vías respiratorias. Esto puede hacer que al respirar se oiga como si estuviera resfriado, pero esto estará provocado por la presencia de leche, no por los mocos. Para diferenciarlo habrá que mirar bien la nariz; si no hay mocos no habrá que limpiárselos.