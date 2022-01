A estas alturas sabemos de sobra los beneficios que tiene la leche materna para la salud y el desarrollo del bebé durante los seis primeros meses de vida. Pero no siempre es posible pasar ese tiempo con un bebé pegado al pecho (prácticamente) durante todo el día. La corta duración de las bajas maternales, las complicaciones por mastitis o que el bebé haya nacido de manera prematura, son algunas de las principales razones que llevan a poner en práctica la lactancia diferida . Te contamos en qué consiste y cómo puedes llevarla a cabo para que sea todo un éxito. ¿Qué es la lactancia diferida?

Se utiliza este término para hablar de la alimentación del bebé que se realiza con leche materna, pero esta no se suministra directamente desde el pecho . Es decir, el bebé toma mediante un biberón (si es pequeño) o vasito (en el caso de los mayores) la leche de su madre, sin necesidad de que se la dé ella misma o esté presente.

En ocasiones la lactancia diferida se da al 100%, y otras se alterna con el pecho o con leche de fórmula. Cuando se lleva a cabo es, principalmente, porque independientemente de las causas que no favorezcan dar el pecho, queremos que el bebé siga recibiendo leche materna.

A la hora de elegir un extractor de leche, has de tener en cuenta el tiempo que vas a pasar el día obteniendo leche para tu bebé. Por eso, si dudas entre un extractor manual y uno eléctrico, te recomendamos sin duda el segundo. Son más rápidos y, sobre todo, no te obligan, como los manuales, a presionar constantemente la mano para que la leche salga. Con los manuales es más posible que te canses antes de tiempo y no saques tanta leche como podrías. Pero sean así o eléctricos, te avisamos de que siempre lleva un poco de tiempo pillarles el truco. Eso sí, una vez que lo tengas, ya verás como puede ser un gesto que hagas casi de manera mecánica.