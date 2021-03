El cuidado del medio ambiente no es una opción a día de hoy, sino una necesidad, y movimientos como el “zero waste” promueven una actitud respetuosa con el planeta. Esta filosofía que propone un modo de vida en el que no se generen residuos es más sencilla de llevar a cabo de lo que podría parecer. Y cuando se trata de aplicarla a cuidado y crianza de los bebés también. Se trata del “baby zero west”, y aquí te vamos a dar todas las claves para evitar los residuos innecesarios, incluso con un bebé en casa.