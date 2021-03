Existen muchas creencias sobre llevar a tu bebé en brazos . Puede ser que, en muchas ocasiones, hayas escuchado que llevarlo demasiado puede no ser nada recomendable para el pequeño, pero también notarás que cuánto más tiempo pase cerca de ti, más relajado estará. Por eso, llevarlo en brazos durante cortos periodos de tiempo podrá ser algo maravilloso. De esta manera, el pequeño se calmará más fácilmente si llora porque tiene hambre, porque quiere que le cambien el pañal o porque, simplemente, quieren estar cerca de su madre.

Por tanto, los pequeños no se malacostumbrarán por estar en brazos de sus padres , sino que además será importantísimo para su día a día. Cuando nacen, los pequeños pasan por un proceso de exterogestación, es decir, necesitan acostumbrarse a su nuevo entorno poco a poco: debido a que sus primeros meses estuvieron en un lugar calentito, cuando salen a la realidad demandarán lo mismo. De esta manera, sentirse abrigados y reconfortados en los brazos de sus padres será fundamental para disfrutar de un ambiente muy parecido al suyo.

Las ventajas de llevar a tu hijo en brazos

Cuáles serán las desventajas

Respecto a sus contraindicaciones, cabe destacar que llevar a un bebé en brazos será muy recomendado para aquellos paseos por casa, pero no tanto para salir fuera, a no ser que lleves una mochila portabebés o un fular. Si cargas con el pequeño de una forma inadecuada te podrá doler mucho la espalda e, incluso, darte un ataque de lumbalgia o de ciática. Por eso, será muy importante controlar bien la postura y no forzar el cuerpo.