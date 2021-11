El otoño está casi aquí. Se trata de una estación en la que, aunque aún no hace un frío excesivo, sí bajan las temperaturas considerablemente en las primeras y últimas horas del día, mientras que en las horas centrales suele hacer algo más de calor.

Esto es algo que hace complicado vestirse a todos, pero especialmente a los más pequeños de la casa. Muchos padres se preguntan cómo vestir correctamente a un bebé en otoño para que no pase frío ni calor. ¡En Divinity te damos las claves para lograrlo!

Lo primero que deberás saber es que los recién nacidos no tienen la capacidad de regular la temperatura corporal como lo hacemos los adultos. De esta forma, su piel no conserva bien el calor y lo pierde de forma rápida. Para evitar esto será muy importante abrigarlo bien; eso sí, sin pasarse para que no pase calor.