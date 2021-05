El romance de Albert Rivera y Malú fue una gran sorpresa. El entonces líder de Ciudadanos y la cantante llevan una vida muy discreta y no les gusta compartir datos de su vida privada. El nacimiento de su hija Lucía se produjo a principios de junio de 2020 y este será el primer Día de la Madre para la cantante (no para el político, que tiene otra hija fruto de un matrimonio anterior).

En este día, lejos de compartir una foto con su hija, Malú ha querido dedicar unas bonitas palabras a su madre, de quien espera poder seguir sus pasos para criar a su hija: "Siempre estás ahí, siempre puedo contar contigo para lo q sea.. Reírnos, llorar o simplemente estar... De ti he aprendido valores q me han resultado importantísimos y sobre todo nos has dado amor infinito durante toda nuestra vida... Ahora me toca a mi... y ojalá sepa darle a mi hija todo lo q tú nos diste y nos sigues dando cada día.

Te quiero mamá".