Así se venía Norma Ruiz como madre antes de quedarse embarazada

Para ella la maternidad es algo con lo que lleva años soñando y siempre ha querido tener “como mínimos dos hijos”. “Me gustaría ser una madre no excesivamente protectora, solo darle herramientas para que sea independiente y tuviera sus propios criterios”, contó hace tiempo en una entrevista para Europa Press. En el 2014, la actriz tomó la decisión de congerlar sus óvulos para poder ser padre en un futuro, tuviese o no pareja. “Aunque te encuentres muy joven no sabes cómo estás por dentro, piensas que igual cuando quieras serlo ya no podrás”, relató sobre su meditada decisión, que la llevó a cabo tras conocer un caso de premenopausia en su círculo más cercano.