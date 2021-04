Cada día son más padres y madres los que tienen una cama donde caben todos. Es decir, comparten ese espacio tan personal con sus hijos. Eso sí, hasta una cierta edad. Es cuando van creciendo, cuando los propios niños van reclamando más independencia . Esto no quita que haya días en los que quieran dormir refugiados en el calor y la protección de sus padres. Aún así, siempre será muy importante darles su espacio y, sobre todo, hacerles entender que su lugar también está en su propia habitación.

Qué es el colecho

Fundamentado por distintos estudios

Y esta práctica no solamente está en auge en España, sino que está muy extendida en otros países de Europa, como Alemania o Reino Unido, donde alcanza el 23 y el 24 por ciento, respectivamente. Así, el Comité de Lactancia Materna de la Asociación de Pediatría ha asegurado que no existe la suficiente evidencia como para afirmar que esta práctica no es aconsejable para todos los padres. Eso sí, siempre habrá que tomar una serie de medidas relacionadas con la seguridad que serán muy necesarias. Una afirmación que también está respaldada por la neurociencia.