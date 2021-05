Ha pasado un año desde que Elena Tablada dio a luz a Camila, su hija en común con Javier Ungría. A lo largo de estos meses, la diseñadora no ha tenido problema en dar visibilidad a la realidad del posparto y contar, en primera persona, que está teniendo una lenta recuperación física. “¡Los años no pasan en balde!”, aseguró en una de sus primeras entrevistas tras ser madre por segunda vez. Camila llegó al mundo once años después que Ella, su primera hija junto a David Bisbal, con quién se ha reconciliado tras unos meses repletos de polémicas.