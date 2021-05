A lo largo del año que ha pasado desde que nació su hija Camila, Elena Tablada no ha tenido ningún pudor en hablar de los avances de su recuperación física, algo que “a cierta edad” no está siendo un camino fácil. “A pesar de entrenar, pilates, aparatologías varias y comer bien, no consigo eliminar grasa de algunas partes localizadas”, confesaba hace unos días. Ahora, natural como siempre a través de las redes sociales, la diseñadora ha enseñado la cicatriz de cesárea que tiene tras sus dos partos, ha desvelado los remedios que está utilizando para intentar eliminarla y ha recordado el comentario “desafortunado” que le hizo una persona cercana que le “partió el corazón”.