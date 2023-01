2023 será el año en el que Cristina Pedroche se estrene en la maternidad. La presentadora será madre por primera vez junto a su marido, Dabiz Muñoz. La noticia se filtró antes de lo que a ella le hubiese gustado: la revista Lecturas la adelantó cuando ella no había dicho nada por el momento, pero su entorno estaba al tanto ya. Ella, posteriormente, vino a confirmarlo poco antes de dar las campanadas de fin de año, lamentando no haber podido manejar ellos los tiempos del anuncio. Durante la retransmisión de Nochevieja, la de Vallecas mostró su tripa por primera vez , al lucir un vestido con mensaje de paz y de apoyo a los refugiados. Ahora, ha vuelto a enseñar cómo avanza, hablando sobre los cambios que experimenta su cuerpo.

La presentadora ha revelado que, en realidad, tiene "más tripa de la que se ve" en la imagen, que refleja visibles la zona inferior de los músculos oblicuos. Hay una razón por la que la colaboradora ha escogido esta foto y no otra más fidedigna: "Todavía me da cosa enseñarla", se ha sincerado, algo que explica por qué su público no ha visto demasiado su vientre premamá.