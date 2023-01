Unos días antes de terminar el año se filtraba que Cristina Pedroche estaba embarazada de su primer hijo junto a Dabiz Muñoz. Los protagonistas confirmaban poco después la noticia, explicando que estaban "muy tristes" porque no les habían dejado elegir "ni cuándo ni cómo" anunciar lo más importante de sus vidas. "Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo", dijo la presentadora a través de sus redes sociales.

A pesar de ese sabor agridulce, la pareja aseguraba estar ante "el viaje más apasionante" que iban a vivir, lo más "personal e íntimo" que tienen. "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", aseguraron hace un mes. En estas últimas semanas, la presentadora ha dado pequeños detalles de su embarazo. Su tripa de embarazada, sus primeros síntomas o los alimentos que tiene prohibidos comer han sido algunas de las cosas que, con sumo cuidado, ha comentado a través de sus redes sociales.

Me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios

Las inseguridades de Cristina Pedroche por hacer público el proceso de su embarazo

Es cierto que siempre han intentado mantener algunos asuntos de su vida privada más alejados de lo mediático (sobre todo parte de su relación), pero proteger su embarazo tiene una explicación que va más allá y que Cristina Pedroche ha querido compartir con todos sus seguidores. La de Vallecas ha explicado que le está "costando" subir cosas de su proceso personal porque le da "miedo". "Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios", ha confesado, más sincera que nunca, a través de su cuenta de Instagram.

La mujer de Dabiz Muñoz explica que son muchas las "burradas" que los usuarios escriben en Twitter sobre su faceta profesional. Pedroche admite que le "duelen" las críticas rápidas de aquellos que no le han dado "ni una oportunidad" a su trabajo, incluso puede ver que hay gente que le desea "mala suerte". "Y repito, me duele, pero a ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos)", admitía.

Sin embargo, Cristina siente que no está lista para enfrentarse a críticas sobre su cuerpo por el embarazo "o a cosas peores" que no quiere ni mencionar. "Yo no trabajo solamente de mis redes sociales, mi profesión a día de hoy es otra, y si veo que a nivel personal me empieza a afectar, sintiéndolo mucho, tanto mi Instagram y las otras redes sociales pasarán a ser únicamente sobre mi trabajo", comentaba sobre su decisión.

La presentadora sabe que son muchos más los que la apoyan y le dan cariño públicamente, pero siente que en este momento de su vida tiene que protegerse, a ella y a su bebé. "Ojalá esto fuera un sitio seguro donde poder mostraros mi cambio, contaros con toda la ilusión que tengo de cuántas semanas estoy, cómo lo estoy llevando, el sexo del bebé…Pero me da miedo…", reconocía.

Las reacciones a la confesión de Cristina Pedroche sobre su embarazo

Las respuestas no tardaban en llegar. Muchos rostros conocidos, amigos y compañeros de la presentadora se volcaban con ella, con su decisión y con su embarazo. Tamara Gorro, compañera de trabajo, le confesaba que le da "rabia" que una persona "(sea quien sea) tenga que abandonar sus redes por las críticas de los demás, puntualizando que esas personas lo único que tienen es maldad". Violeta Mangriñán, que también tuvo que hacer frente a la filtración de su embarazo, le recordaba que "el amor siempre gana".