El pasado mes de junio, tras anunciar su embarazo , Anabel Pantoja también habló de su cambio físico . La influencer explicó que el médico le había dicho que iba "muy bien" y contó que había engordado "dos kilos y medio" en los primeros cuatro meses . "Mi novio y mi madre se echan las manos a la cabeza por cómo me voy a poner. Me pondré, pero de momento he engordado unos dos kilos y medio. Ahora me voy a poner con un nutricionista y con mi entrenador a tope, me gustaría hacer deporte", dijo en aquel momento.

Anabel explicó también que no se consideraba una embarazada "muy pesada", que se le habían antojado caracoles y que se obligaba a tomar fruta a diario. "David te diría lo contrario, que soy pesada, intensa. Él está soportando lo 'chunguillo'", confesó en esa primera etapa del embarazo. Además, Anabel decidió implantar nuevas rutinas de alimentación y dejó de tomar tanto chocolate: "Antes me tomaba una tableta diaria y ahora no me apetece tanto. Me tengo que hacer a la idea cuando me vea más avanzada, cuando me note algo, que eso me da pánico", comentó sobre sus miedos.